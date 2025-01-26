Январский Иссык-Куль и каньон Лаглан. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы посмотрим на зимний Иссык-Куль, вернемся в осень и доберемся до юга страны.
Начнем наше небольшое путешествие из Бишкека. Фотографию центральной мечети в столице сделал Алик Машанло.
Выбираемся из города. В одной из зон отдыха под Бишкеком свою фотографию сделал Сергей Терентьев.
Теперь едем на январский Иссык-Куль. Сразу после празднования Нового года на озере побывал Белек Иманов и сделал несколько фотографий. Вид у сияющего летом Иссык-Куля оказался довольно суровым.
И еще январский Иссык-Куль глазами Сергея Ханова. А именно заснеженный поселок Бостери.
Едем в сторону нарынского Ат-Баши. Путешествовал туда Илья Шипулин. Во время поездки он и сделал свою фотографию.
Завершим наше небольшое путешествие на юге республики. Один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh) побывал в каньоне Лаглан, который находится в Кара-Суйском районе.
Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.
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