Январский Иссык-Куль и каньон Лаглан. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы посмотрим на зимний Иссык-Куль, вернемся в осень и доберемся до юга страны.

Начнем наше небольшое путешествие из Бишкека. Фотографию центральной мечети в столице сделал Алик Машанло.

Фото Алика Машанло. Бишкек, центральная мечеть

Выбираемся из города. В одной из зон отдыха под Бишкеком свою фотографию сделал Сергей Терентьев.

Фото Сергея Терентьева. Зона отдыха под Бишкеком, 12 января

Теперь едем на январский Иссык-Куль. Сразу после празднования Нового года на озере побывал Белек Иманов и сделал несколько фотографий. Вид у сияющего летом Иссык-Куля оказался довольно суровым.

И еще январский Иссык-Куль глазами Сергея Ханова. А именно заснеженный поселок Бостери.

Фото Сергея Ханова. Бостери в снегу, 7 января 2025 года

Фото Ильи Шипулина. Дорога Бишкек — Ат-Баши, Боом, 16 октября 2023 года

Завершим наше небольшое путешествие на юге республики. Один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh) побывал в каньоне Лаглан, который находится в Кара-Суйском районе.

Фото Таштемир уулу Алмаза. Каньон Лаглан, Кара-Суйский район

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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