15:22
USD 87.45
EUR 91.77
RUB 0.88
Агент 024

Январский Иссык-Куль и каньон Лаглан. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы посмотрим на зимний Иссык-Куль, вернемся в осень и доберемся до юга страны.

Начнем наше небольшое путешествие из Бишкека. Фотографию центральной мечети в столице сделал Алик Машанло.

Алика Машанло
Фото Алика Машанло. Бишкек, центральная мечеть

Выбираемся из города. В одной из зон отдыха под Бишкеком свою фотографию сделал Сергей Терентьев.

Сергея Терентьева
Фото Сергея Терентьева. Зона отдыха под Бишкеком, 12 января

Теперь едем на январский Иссык-Куль. Сразу после празднования Нового года на озере побывал Белек Иманов и сделал несколько фотографий. Вид у сияющего летом Иссык-Куля оказался довольно суровым. 

И еще январский Иссык-Куль глазами Сергея Ханова. А именно заснеженный поселок Бостери.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Бостери в снегу, 7 января 2025 года
Едем в сторону нарынского Ат-Баши. Путешествовал туда Илья Шипулин. Во время поездки он и сделал свою фотографию.

Ильи Шипулина
Фото Ильи Шипулина. Дорога Бишкек — Ат-Баши, Боом, 16 октября 2023 года

Завершим наше небольшое путешествие на юге республики. Один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh) побывал в каньоне Лаглан, который находится в Кара-Суйском районе.

Таштемир уулу Алмаза
Фото Таштемир уулу Алмаза. Каньон Лаглан, Кара-Суйский район

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

Читайте по теме
Перевал Долон и зимняя Чолпон-Ата. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/317402/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Перевал Долон и зимняя Чолпон-Ата. Фото и видео читателей 24.kg
Осень в Кегети и Тамчи. Фото читателей 24.kg
Зимние Арсланбоб и закат в Кара-Балте. Фото и видео читателей 24.kg
Мгновения жизни. Топ-15 фотографий читателей 24.kg
Заснеженный Бишкек и река Аламедин. Фото и видео читателей 24.kg
Аламединское ущелье и туман в Кегеты. Фото читателей 24.kg
Ала-Арчинское водохранилище и Иссык-Куль. Фото читателей 24.kg
Осенние Бишкек и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
Чункурчак и осенний Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
&laquo;Ты&nbsp;мой отец?&raquo; Конфликт между таксистом и&nbsp;водителем автобуса попал на&nbsp;видео «Ты мой отец?» Конфликт между таксистом и водителем автобуса попал на видео
Чудаки парковки. В&nbsp;10-м микрорайоне машины оставляют на&nbsp;тротуарах, мешая жителям Чудаки парковки. В 10-м микрорайоне машины оставляют на тротуарах, мешая жителям
В&nbsp;центре гемодиализа Бишкека отключают отопление прямо во&nbsp;время процедур В центре гемодиализа Бишкека отключают отопление прямо во время процедур
Бизнес
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Итоги первого этапа акции MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подведены: успейте присоединиться Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
26 января, воскресенье
15:01
Январский Иссык-Куль и каньон Лаглан. Фото читателей 24.kg Январский Иссык-Куль и каньон Лаглан. Фото читателей 24...
14:49
В Канте после драки школьников скончался мальчик
14:41
Команда «Кыргызы» из РУДН вышла в Высшую лигу КВН
14:28
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев встретились на горнолыжной базе «Амирсой»
14:11
Как Apple Watch помогли отказаться от алкоголя, рассказал миллионер Джон Макки