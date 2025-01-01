Мгновения жизни. Топ-15 фотографий читателей 24.kg

В первый день нового года хочется чего-то приятного и, может быть, волшебного. А не это ли нам дарит природа нашего Кыргызстана? Поэтому предлагаем совершить первое в новом году виртуальное путешествие, вспомнив интересные фотографии наших авторов. Мы не составляем рейтинг, а просто попытались охватить самые разные места Кыргызстана, которые попадали в нашу рубрику «Мгновения жизни» в 2024 году.
Осенний Иссык-Куль. Фото Татьяны Меньшиковой
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