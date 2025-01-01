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Мгновения жизни. Топ-15 фотографий читателей 24.kg

В первый день нового года хочется чего-то приятного и, может быть, волшебного. А не это ли нам дарит природа нашего Кыргызстана? Поэтому предлагаем совершить первое в новом году виртуальное путешествие, вспомнив интересные фотографии наших авторов. Мы не составляем рейтинг, а просто попытались охватить самые разные места Кыргызстана, которые попадали в нашу рубрику «Мгновения жизни» в 2024 году.

1
Ала-Арчинское ущелье. Фото Святослава Денисова

2
Аламединское водохранилище. Фото Евгения Липкина

3
Аэропортинские озера. Елены Мещеряковой

4
Балыкчи. Фото Ярослава Шинкаренко

5
Боомское ущелье. Фото Надежды Хабичевской

6
Долина Кок-Жайык, Иссык-Куль. Фото Эдиля Турдумамбетова

7
По дороге на вершину Жаман-Эчки. Фото Константина Соколова

8
Каньоны Конорчек. Фото Ильи Шипулина

9
Место слияния рек Чуй и Кемин. Фото Бакыта Шукуралиева

10
Орто-Сайские холмы. Фото Антона Андриянова

11

Осенний Иссык-Куль. Фото Татьяны Меньшиковой

12
Перевал Талдык. Фото Мамасалы Ташматова

13
Сокулук, закат. Фото Сонунбека Мурзабекова

14
Фонтаны в парке Дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Фото Айлины Иманбековой

15
Чункурчак. Фото Мирлана

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/315121/
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