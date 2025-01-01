Мгновения жизни. Топ-15 фотографий читателей 24.kg

В первый день нового года хочется чего-то приятного и, может быть, волшебного. А не это ли нам дарит природа нашего Кыргызстана? Поэтому предлагаем совершить первое в новом году виртуальное путешествие, вспомнив интересные фотографии наших авторов. Мы не составляем рейтинг, а просто попытались охватить самые разные места Кыргызстана, которые попадали в нашу рубрику «Мгновения жизни» в 2024 году.

1 Ала-Арчинское ущелье. Фото Святослава Денисова

2 Аламединское водохранилище. Фото Евгения Липкина

3 Аэропортинские озера. Елены Мещеряковой

4 Балыкчи. Фото Ярослава Шинкаренко

5 Боомское ущелье. Фото Надежды Хабичевской

6 Долина Кок-Жайык, Иссык-Куль. Фото Эдиля Турдумамбетова

7 По дороге на вершину Жаман-Эчки. Фото Константина Соколова

8 Каньоны Конорчек. Фото Ильи Шипулина

9 Место слияния рек Чуй и Кемин. Фото Бакыта Шукуралиева

10 Орто-Сайские холмы. Фото Антона Андриянова

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Осенний Иссык-Куль. Фото Татьяны Меньшиковой

12 Перевал Талдык. Фото Мамасалы Ташматова

13 Сокулук, закат. Фото Сонунбека Мурзабекова

14 Фонтаны в парке Дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Фото Айлины Иманбековой

15 Чункурчак. Фото Мирлана Чункурчак. Фото Мирлана

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