Чудаки парковки. Некоторые водители заезжают на тротуары, не думая о пешеходах

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Руставели бус поставили на тротуаре и газоне. «Главное, чтобы ему было удобно. А что делать пешеходам?» — прокомментировала бишкекчанка видео.

Некоторые водители используют тротуар как парковку. Горожане просят поставить ограждения от таких «чудаков».

В районе улиц Гоголя и Киевской грузовой автомобиль стоял также на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Бишкекчане жалуются на автомашины, стоящие на остановках общественного транспорта.

Напомним, ранее Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву запретить строить объекты без парковок.

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