Накануне, открывая новое здание Первомайского и Свердловского районных отделов ГКНБ, Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву запретить строить объекты без парковок.

По его словам, многие жилые объекты, офисы, торговые центры возводятся без парковочных мест.

«Во всех зданиях должны быть парковки. Почему в других странах мало пробок? Потому что там под каждым домом есть подземная парковка. У нас в старых домах их нет», — сказал глава госкомитета.

Фото мэрии. Камчыбек Ташиев поручил мэру Бишкека запретить строить объекты без парковок

Ранее вице-мэр города Рамиз Алиев сообщил журналистам, что на пересечении улиц Безымянной и Жукеева-Пудовкина в столице построят четырехэтажную парковку.