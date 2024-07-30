Жители Чуйской области жалуются на отключения воды.

Так, нет ее в селе Новопокровка. «Ситуация такая каждое лето. В такую жару люди остаются без воды. Мы писали жалобы, заявления. Писали в прокуратуру. А результата нет. Когда назначают проверки, воду включают», — отметила жительница.

«Сегодня, 30 июля, на улице Конур-Осмон в селе Кок-Жар нет воды со вчерашнего утра. Куда делась вода? Мы с пониманием относимся к проблеме водоснабжения. Просим установить хотя бы график подачи по улицам», — написал житель.

«В акимиате Октябрьского района, очевидно, нет никакого дежурного представителя власти. Трубку телефонов никто не берет. К кому обращаться по таким вопросам? В такую жару оставлять людей без воды, разве это порядочно?» — спрашивает другой житель того же села.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.