08:31
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Агент 024

Жители Чуйской области жалуются на отключения воды

Жители Чуйской области жалуются на отключения воды.

Так, нет ее в селе Новопокровка. «Ситуация такая каждое лето. В такую жару люди остаются без воды. Мы писали жалобы, заявления. Писали в прокуратуру. А результата нет. Когда назначают проверки, воду включают», — отметила жительница.

«Сегодня, 30 июля, на улице Конур-Осмон в селе Кок-Жар нет воды со вчерашнего утра. Куда делась вода? Мы с пониманием относимся к проблеме водоснабжения. Просим установить хотя бы график подачи по улицам», — написал житель.

«В акимиате Октябрьского района, очевидно, нет никакого дежурного представителя власти. Трубку телефонов никто не берет. К кому обращаться по таким вопросам? В такую жару оставлять людей без воды, разве это порядочно?» — спрашивает другой житель того же села.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/300480/
просмотров: 5384
Версия для печати
Материалы по теме
Минприроды ставит станции мониторинга воды в стратегических точках Кыргызстана
Казахстан и Кыргызстан обсудили выполнение графика водозабора на реках Чу, Талас
Водные проблемы в Центрально-Азиатском регионе. Страны готовы решить их сообща?
Фермеров Баткена научат правильно использовать поливную воду
Мэрия Бишкека хочет установить «умные» счетчики воды в жилмассивах
Истощение водных ресурсов в ЦА может привести к социальной напряженности
Водозабор, школы, птицефабрика. Что увидел глава кабмина в Чолпон-Ате
Завтра в большом районе Бишкека не будет холодной воды. Карта
На пороге кризиса. Нужно ли запасаться питьевой водой?
В Кыргызстане каждая третья водозаборная скважина неисправна
Популярные новости
В&nbsp;рекомендованном чиновниками списке оказались учебники, которых нет в&nbsp;школах В рекомендованном чиновниками списке оказались учебники, которых нет в школах
Не&nbsp;вывозят мусор. Бишкекчане жалуются на&nbsp;работу &laquo;Тазалыка&raquo; Не вывозят мусор. Бишкекчане жалуются на работу «Тазалыка»
Парк &laquo;Адинай&raquo; и&nbsp;южный берег Иссык-Куля. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Парк «Адинай» и южный берег Иссык-Куля. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается