Гора Алдиер и Ала-Арча. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прокатимся немного вокруг Бишкека, доберемся до Боома и полюбуемся закатами на юге республики.

Вместе с Еленой Мещеряковой заглянем на так называемые аэропортинские озера, которые находятся недалеко от Бишкека.

Фото Елены Мещеряковой. Аэропортинские озера

«Поймали красивый закат на окраине Сокулука! 13 июня», — написал в редакцию Сонунбек Мурзабеков. И мы с радостью делимся результатами его «охоты» с остальными читателями 24.kg.







Фото Ольги Подорожных. Ала-Арча

И еще река. Вернее две горные и бурные, которые сливаются в Боомском ущелье. Видео снял один из наших постоянных авторов Бакыт Шукуралиев.

«Дождливое нынче лето. Луна днем, во второй половине дня. Гора Алдиер, Жалпак-Таш, Узгенский район», — написал о своих фотографиях один из наших постоянных авторов Мамасалы Ташматов.























Надеемся, наши авторы смогли вас удивить и порадовать. Кстати, вы и сами можете оказаться среди создателей рубрики «Мгновения жизни». Сделать это просто.

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