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Гора Алдиер и Ала-Арча. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прокатимся немного вокруг Бишкека, доберемся до Боома и полюбуемся закатами на юге республики.

Вместе с Еленой Мещеряковой заглянем на так называемые аэропортинские озера, которые находятся недалеко от Бишкека.

Елены Мещеряковой
Фото Елены Мещеряковой. Аэропортинские озера

«Поймали красивый закат на окраине Сокулука! 13 июня», — написал в редакцию Сонунбек Мурзабеков. И мы с радостью делимся результатами его «охоты» с остальными читателями 24.kg.

Отправляемся в горы. Наверняка в такую жару приятно посидеть в тени деревьев и на берегу Ала-Арчи, как это получилось у Ольги Подорожных.

Ольги Подорожных
Фото Ольги Подорожных. Ала-Арча

И еще река. Вернее две горные и бурные, которые сливаются в Боомском ущелье. Видео снял один из наших постоянных авторов Бакыт Шукуралиев.

«Дождливое нынче лето. Луна днем, во второй половине дня. Гора Алдиер, Жалпак-Таш, Узгенский район», — написал о своих фотографиях один из наших постоянных авторов Мамасалы Ташматов.

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить и порадовать. Кстати, вы и сами можете оказаться среди создателей рубрики «Мгновения жизни». Сделать это просто.

Читайте по теме
Боомское ущелье и закат в Узгене. Фото читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/299951/
просмотров: 14914
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