Портит вид. Мэрия хочет снести павильон бишкекчанки

В редакцию 24.kg обратилась жительница Бишкека. Она сообщила, что мэрия столицы просит освободить земельный участок, где расположен ее продуктовый павильон.

По ее словам, магазин расположен на пересечении улиц Калык Акиева и Льва Толстого. Он взят в аренду, доход шел на оплату ипотеки и обеспечивание детей.

«Недавно возле дома освободился продуктовый павильон, и я не долго думая переговорила с владельцами, чтобы взять его в аренду. В начале марта взяли кредит на большую сумму и начали завозить товар. Только у нас пошла торговля, как пришли люди с мэрии и сказали, чтобы мы освободили место, сюда скоро приедет президент, а наш павильон портит вид», — написала читательница.

Она добавила, что у них пятеро детей и больная мать, у которой деменция.

«Три месяца назад мы получили квартиру в ипотеку на 25 лет. Сама не работаю, так как дети маленькие и нужен уход за мамой. Муж работает, но его зарплаты не хватает на содержание детей и меня. Маме нужны лекарства. Как теперь оплачивать кредит? Мы вложились в этот павильон на немалую сумму», — сказала жительница.

По ее словам, сегодня последний срок. В случае невыполнения требования мэрия снесет павильон. Жительница Бишкека просит муниципалитет дать им время или выделить альтернативное место.

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