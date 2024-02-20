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В парке «Ынтымак-2» парни ломают аттракционы на детской площадке

В парке «Ынтымак-2» парни ломают аттракционы на инклюзивной площадке. Видео 24.kg прислал читатель.

Напомним, что инклюзивную площадку построило общественное объединение «Ротари Клуб Бишкек», после чего передало на баланс мэрии.

Общий бюджет проекта составил 4 миллиона 400 тысяч сомов. На площадке несколько видов аттракционов, в том числе игровые комплексы с возможностью заезда кресел-колясок, безопасные качели для детей с особыми потребностями, адаптированные песочницы-столики, специальные тактильные панели. Все оборудование изготовлено в России и Турции.

Площадка специально адаптирована для детей с любыми возможностями здоровья и позволяет всем малышам без исключения активно проводить время вместе.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/287178/
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