Авария на ТЭЦ. Бишкекчане продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды

Бишкекчане продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды. Об этом 24.kg сообщают читатели.

По их данным, батареи дома стали гораздо теплее, а воду горячую пока так и не дали. Жалобы поступают из разных частей города: район Политеха, «Аламедин-1», Моссовет.

Напомним, телефоны горячей линии Бишкектеплосети, по которым можно сообщить о проблемах с горячей водой или отоплением: 1980, 0312611169, 0557611166, 0701611166.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.

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