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Агент 024

Авария на ТЭЦ. Бишкекчане продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды

Бишкекчане продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды. Об этом 24.kg сообщают читатели.

По их данным, батареи дома стали гораздо теплее, а воду горячую пока так и не дали. Жалобы поступают из разных частей города: район Политеха, «Аламедин-1», Моссовет.

Напомним, телефоны горячей линии Бишкектеплосети, по которым можно сообщить о проблемах с горячей водой или отоплением: 1980, 0312611169, 0557611166, 0701611166.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/285901/
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