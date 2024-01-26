Территориальная реформа. Будет ли обслуживать «Тазалык» присоединяемые села?

В связи с объявленной административно-территориальной реформой у жителей села Аламедин принимают оплату мусора только за три месяца. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, раньше многие граждане заранее оплачивали услугу по вывозу мусора за год вперед. Сейчас принимается оплата только за первые три месяца 2024 года, поскольку в рамках реформы планируется присоединение села к Бишкеку, а абонентскую базу передадут столичному МП «Тазалык».

Сотрудников местного муниципального предприятия уже оповестили об увольнении в связи с реорганизацией, другую работу им пока не предложили.

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По словам главы «Тазалыка» Рамиза Алиева, абонентская база им еще не передана. Есть утвержденный план работ, однако от комментария 24.kg он отказался. В мэрии также не комментируют вопрос.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.

В муниципалитете уже прошло первое совещание. Созданы комиссии и рабочие группы по проведению реформы и разработке соответствующих решений.

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