10:07
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Агент 024

В аэропорту «Манас» произошел сбой в работе паспортного контроля

В международном аэропорту «Манас» произошел сбой в работе паспортного контроля. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По их словам, система перестала работать из-за проблем с электроснабжением. Это произошло примерно в 8.40-9.00, что осложняет регистрацию вылетающих из «Манаса» пассажиров. Известно также, что проблему до сих пор устраняют.

Пресс-служба аэропорта недоступна для комментариев.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/212056/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Международная финансовая корпорация оценит состояние аэропорта «Манас»
Вслед за Facebook, Instagram и WhatsАpp перестал работать TikTok. Сбои в YouTube
Массовый сбой произошел в работе WhatsApp
Спустя восемь лет возобновлен рейс из Стамбула в город Ош
Аэропорт «Манас» хочет купить оружие и патроны почти на 2 миллиона сомов
У депутата в аэропорту потерялся чемодан, он обвинил Минтранс в плохой работе
Остановите гонки байкеров! Около 100 человек перекрыли дорогу в аэропорт «Манас»
Аэропорт «Манас» заработал на рейсах с пакистанцами $540 тысяч
В аэропорту «Манас» кыргызстанка пыталась вылететь в Турцию по чужому паспорту
Отмену бесплатной парковки у аэропорта «Манас» признали нарушением
Популярные новости
В&nbsp;российском городе Сургуте в&nbsp;ДТП погибли супруги из&nbsp;Кыргызстана. Нужна помощь В российском городе Сургуте в ДТП погибли супруги из Кыргызстана. Нужна помощь
Горожане жалуются на&nbsp;взломы и&nbsp;ограбления автомобилей по&nbsp;ночам Горожане жалуются на взломы и ограбления автомобилей по ночам
В&nbsp;Бишкеке таксист на&nbsp;авто с&nbsp;лого &laquo;Яндекс.Такси&raquo; напал на&nbsp;пассажира. Его уволили В Бишкеке таксист на авто с лого «Яндекс.Такси» напал на пассажира. Его уволили
В&nbsp;соцсетях просят найти и&nbsp;наказать школьника, игравшего с&nbsp;огнем в&nbsp;классе В соцсетях просят найти и наказать школьника, игравшего с огнем в классе
Бизнес
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
Бесплатное обучение IT-профессиям от&nbsp;Beeline проходит в&nbsp;Кыргызстане Бесплатное обучение IT-профессиям от Beeline проходит в Кыргызстане
29 октября, пятница
10:01
В аэропорту «Манас» произошел сбой в работе паспортного контроля В аэропорту «Манас» произошел сбой в работе паспортного...
10:00
Рынок ГСМ. Цены растут как на дрожжах, государство помогать не собирается
09:55
Строительство в парке имени Ататюрка. Компания утверждает, что ничего не строит
09:41
На улице Московской в Бишкеке мусор оставляют возле проезжей части
09:37
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник