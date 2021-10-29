В аэропорту «Манас» произошел сбой в работе паспортного контроля

В международном аэропорту «Манас» произошел сбой в работе паспортного контроля. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По их словам, система перестала работать из-за проблем с электроснабжением. Это произошло примерно в 8.40-9.00, что осложняет регистрацию вылетающих из «Манаса» пассажиров. Известно также, что проблему до сих пор устраняют.

Пресс-служба аэропорта недоступна для комментариев.

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