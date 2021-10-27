Застройщика, повредившего асфальт на улице Бишкека, оштрафовали

Частного застройщика, разрушившего часть асфальтированной дороги по улице Севастопольской в Бишкеке, оштрафовали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Санитарно-экологической инспекцией составлен протокол в отношении ОсОО «Баасыз строй» по статье 119 по части 2 Кодекса о нарушениях, за повреждение дороги в результате ремонтно-строительных работ. Фирма оштрафована на 23 тысячи сомов», — проинформировали в мэрии.

Напомним, ранее с жалобой на действия застройщика в редакцию обратилась Светлана Витязева.

«Раскопали и разломали асфальт, который и так был не ахти, и все бросили. Водопровод себе сделали и оставили все как есть» — написала она и призвала мэрию к наведению порядка.

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