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Агент 024

Застройщика, повредившего асфальт на улице Бишкека, оштрафовали

Частного застройщика, разрушившего часть асфальтированной дороги по улице Севастопольской в Бишкеке, оштрафовали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Санитарно-экологической инспекцией составлен протокол в отношении ОсОО «Баасыз строй» по статье 119 по части 2 Кодекса о нарушениях, за повреждение дороги в результате ремонтно-строительных работ. Фирма оштрафована на 23 тысячи сомов», — проинформировали в мэрии.

Напомним, ранее с жалобой на действия застройщика в редакцию обратилась Светлана Витязева.

«Раскопали и разломали асфальт, который и так был не ахти, и все бросили. Водопровод себе сделали и оставили все как есть» — написала она и призвала мэрию к наведению порядка.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/211725/
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