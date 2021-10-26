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Агент 024

В Бишкеке частный застройщик разрушил асфальт на улице Севастопольской

В Бишкеке частный застройщик, подключая многоэтажный дом к коммуникациям, разрушил асфальт на улице Севастопольской. Об этом 24.kg сообщила горожанка Светлана Витязева.

«Раскопали и разломали асфальт, который и так был не ахти, и все бросили. Водопровод себе сделали и оставили все как есть. Грязь такая, что не пройти и не проехать. Почему городские службы не следят за тем, что делают частники?» — спрашивает она.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Тротуар по улице Севастопольской

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/211588/
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