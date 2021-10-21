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Агент 024

Водители, один из них — троллейбуса, нарушили ПДД в Бишкеке

Читатели 24.kg присылают видео с нарушителями Правил дорожного движения.

Водитель троллейбуса маршрута № 4 закрыл проезд по полосе на перекрестке улицы Ахунбаева и проспекта Чингиза Айтматова.

Отметим, в мэрии Бишкека пояснили 24.kg, что некоторые водители общественного транспорта нарушают правила вынужденно.

На пересечении улиц Ахунбаева и Руставели водители не пропустили девушку, переходящую дорогу по разметке пешеходного перехода.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/211079/
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