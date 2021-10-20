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Агент 024

Тротуар на проспекте Жибек Жолу в ужасном состоянии. Пройти невозможно

Тротуар на проспекте Жибек Жолу в районе пересечения с улицей Пархоменко в ужасном состоянии. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Из-за того, что по нему невозможно пройти, пешеходы порой вынуждены выходить на проезжую часть дороги, рискуя быть обрызганными с головы до ног грязной водой после дождя. Такой случай недавно произошел со мной и моим сыном. Бус даже не скинул скорость, никак не отреагировал, увидев нас с ребенком. Это было ужасное чувство», — отметил он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/210907/
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