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Агент 024

На нехватку автобусов на маршруте № 7 жалуются жители села Пригородного

На нехватку автобусов на маршруте № 7 жалуются жители села Пригородного. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Это единственный транспорт, который ходит к нам. В будние дни приходится ждать его по 30-40 минут», — сказал он.

Читатель добавил, что из-за такой работы автобусов люди опаздывают на работу, учебу. «Водители говорят, что на линии мало автобусов, а новые на нее не поставили», — отметил он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/207998/
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