Сбой в автоматике. В мэрии объяснили, почему в Бишкеке днем фонари горят

Уличное освещение в Бишкеке по улице Байтика Баатыра выше улицы Токомбаева горит днем из-за сбоев в автоматике. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«По информации МП «Бишкексвет», в панели наружного освещения № 420, 421 ведутся работы, производят замену автомата», — говорится в сообщении.

Фото читателя 24.kg. Уличное освещение, работающее в Бишкеке в светлое время суток

Ранее с вопросами о целесообразности и экономии электричества в редакцию обратился читатель. «Чиновники отключают ночью освещение в парках, мотивируя это экономией электроэнергии. Хотелось бы понять их логику. Жечь электричество впустую днем и экономить его ночью», — сказал он.

Напомним, в конце сентября стало известно, что заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение, которым приказывается отключать уличное и рекламное освещение.

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