Днем с огнем. Для кого в Бишкеке горят фонари в светлое время суток?

В Бишкеке по улице Байтика Баатыра выше ее пересечения с улицей Токомбаева в светлое время суток горят фонари уличного освещения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Чиновники отключают ночью освещение в парках, мотивируя это экономией электроэнергии. Хотелось бы понять их логику. Жечь электричество впустую днем и экономить его ночью. В чем заключается экономия? Для кого горят эти фонари?» — задается вопросом собеседник редакции.

Напомним, в конце сентября стало известно, что заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение, которым приказывается отключать уличное и рекламное освещение.

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