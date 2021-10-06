Участок трассы Бишкек — аэропорт «Манас» в темное время суток остается без освещения. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, фонари не горят, начиная от Пригородного, включая Достук, до поста ГАИ в Ак-Жоле. «На этой трассе нередко происходят дорожно-транспортные происшествия, нет пешеходных переходов и светофоров. На магистральных дорогах уличное освещение обещали не отключать. Почему жизнь людей подвергают опасности? Какое впечатление останется у иностранных гостей?» — задался вопросами читатель.

Фото 24.kg

«Что касается отключения уличного освещения дорог, то с полуночи будут отключать второстепенные улицы, а магистральные дороги и центральные улицы столицы будут освещены», — заявил недавно председатель Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев, комментируя запрет на уличное и рекламное освещение.

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