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Агент 024

В мэрии Бишкека не знают, где расположен нижний Токольдош

В мэрии Бишкека ответственные специалисты не знают город. Об этом 24.kg сообщила жительница нижнего Токольдоша.

По ее словам, ранее они обратились с заявлением в муниципалитет, в котором просили помощи в решении проблемы с узаконением их домов и земельных участков. «В нем мы указали названия улиц, что они расположены в Свердловском районе. Получили ответ, в котором рассмотреть наше обращение поручается Октябрьскому акимиату. Получается, что ответственные специалисты муниципалитета не знают город? Это халатное отношение к обращению граждан», — написала она.

читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. Ответ мэрии жителям нижнего Токольдоша

Отметим, что к Октябрьскому району относится верхний Токольдош.

Напомним, жители неоднократно обращались к властям с просьбой помочь узаконить им дома и земельные участки. Жилмассиву более 50 лет, часть территории по проектам еще советского периода предусматривалась под строительство высотных зданий. Жители на протяжении многих лет не могут оформить свои дома и земельные участки. Сейчас здесь проживают 2 тысячи 300 человек.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/207122/
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