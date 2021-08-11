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Агент 024
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Позор! Рафаэль Физиев вернулся с победой в Бишкек, но его никто не встретил

Одержавший 8 августа в Лас-Вегасе победу над американцем Бобом Грином боец UFC кыргызстанец Рафаэль Физиев вернулся на родину. В аэропорту «Манас» восходящую звезду MMA, представляющую страну на международной арене, как выяснилось, никто из спортивных чиновников не встретил. В зале прилета его ждали только родители, супруга и дети.

Пользователи социальных сетей возмутились этой несправедливостью. Чиновникам и болельщикам напомнили, как помпезно совсем недавно они встречали российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова, и упрекнули тем, что про собственного титулованного спортсмена они предпочли забыть.

Отметим, что недавно посетившего Кыргызстан Хабиба Нурмагомедова встречали как дорогого гостя и сопровождали сыновья президента и главы ГКНБ Рустам Жапаров и Тай-Мурас Ташиев. Они накрыли богатый стол в кафе «Арзу» для гостя. Затем для него нашел время даже глава государства. Однако соотечественника, вернувшегося с боя с победой, все проигнорировали.

Напомним, 8 августа в Лас-Вегасе завершился бой кыргызстанца Рафаэля Физиева и американца Боба Грина. Бойцы смешанных единоборств в легком весе встретились в поединке UFC 265. Итог — 3:1 в пользу Рафаэля.

В декабре 2020 года кыргызстанец победил в поединке с представителем Бразилии Ренато Мойкано, отправив его в нокаут в первом раунде.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/203747/
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