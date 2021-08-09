Не убирают мусор. Бишкекчане жалуются на работу МП «Тазалык»

Горожане жалуются, что на улицах Бишкека не убирают мусор. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Не вывозят мусор с остановок. Байтика Баатыра — Горького», — написал один.

«На улице Дачной (на пересечении с переулком Керченским) несколько дней не вывозится мусор. Стоит вонь на сотни метров», — отметил другой.

Ранее представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова пожаловалась, что в 4-м микрорайоне Бишкека мусор выбрасывают не в баки, а оставляют его позади них.

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