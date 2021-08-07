В 4-м микрорайоне Бишкека мусор выбрасывают мимо баков. Скопилось много

В 4-м микрорайоне Бишкека мусор выбрасывают не в баки, а оставляют его позади них. Об этом в Facebook сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, это происходит возле теннисных кортов, где занимаются дети.

«Мусорщики» не могут поделить мусор, а страдают жители, которые своевременно оплачивают за вывоз мусора. Кто убирает в 4-м микрорайоне? «Комтранском» или «Тазалык»? Люди, за что вы так ненавидите свой район, в котором живете?» — задается вопросами горожанка.