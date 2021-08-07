18:10
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Агент 024

В 4-м микрорайоне Бишкека мусор выбрасывают мимо баков. Скопилось много

В 4-м микрорайоне Бишкека мусор выбрасывают не в баки, а оставляют его позади них. Об этом в Facebook сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, это происходит возле теннисных кортов, где занимаются дети.

«Мусорщики» не могут поделить мусор, а страдают жители, которые своевременно оплачивают за вывоз мусора. Кто убирает в 4-м микрорайоне? «Комтранском» или «Тазалык»? Люди, за что вы так ненавидите свой район, в котором живете?» — задается вопросами горожанка.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/203421/
просмотров: 51
Версия для печати
Материалы по теме
С начала года бишкекчане нарушили правила благоустройства на 1,8 миллиона сомов
Сами разрешают павильон, потом сносят. Бишкекчанка возмущена действиями мэрии
После съемок фильма возле горнолыжной базы «Чункурчак» оставили горы мусора
За антисанитарию вокруг домов и офисов оштрафованы бишкекчане
Водитель маршрутки № 117 в Бишкеке отказался везти женщину с грудным ребенком
Рекламные листовки в Бишкеке портят вид и загрязняют улицы
На пляжах южного побережья Иссык-Куля не убирают мусор
Отношение к стране как к большой помойке. Дорога на Кой-Таш усыпана мусором
Аварийный мост через проспект Чингиза Айтматова в Бишкеке ремонтировать не будут
Ремонт улицы Койбагарова в Бишкеке затягивается, рабочие появились несколько раз
Популярные новости
Горожан обманули на&nbsp;8&nbsp;миллионов сомов. Предполагаемые аферисты скрылись в&nbsp;Москве Горожан обманули на 8 миллионов сомов. Предполагаемые аферисты скрылись в Москве
В&nbsp;Сети обсуждают спортивный костюм Садыра Жапарова за&nbsp;$10 тысяч В Сети обсуждают спортивный костюм Садыра Жапарова за $10 тысяч
Немецкий экскаваторщик поссорился с&nbsp;работодателями и&nbsp;жестоко им&nbsp;отомстил Немецкий экскаваторщик поссорился с работодателями и жестоко им отомстил
В&nbsp;Чолпон-Ате за&nbsp;проезд на&nbsp;дикий пляж берут плату В Чолпон-Ате за проезд на дикий пляж берут плату
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
7 августа, суббота
18:07
В 4-м микрорайоне Бишкека мусор выбрасывают мимо баков. Скопилось много В 4-м микрорайоне Бишкека мусор выбрасывают мимо баков....
17:59
Жалоба студентов-медиков. Ректор уверяет, что у них задолженность по контракту
17:41
Жители Джалал-Абада вышли против строительства многоэтажки. Власти их поддержали
17:32
Олимпиада-2020. Айсулуу Тыныбекова попросила прощение у кыргызстанцев
17:22
Сторонник Алмазбека Атамбаева Алга Кылычев забросал камнями машину приятеля