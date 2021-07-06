Бишкекчанам вырубают электричество, а на площади Ала-Тоо освещение горит днем

В Бишкеке на площади Ала-Тоо в здании «Илбирс» днем горит свет. Об этом 24.kg сообщил читатель.
«Бишкекчанам под предлогом ремонта электросетей вырубают свет на 5-10 часов, это фактически веерное отключение. А свет горит везде днем — фонари, освещение улиц. Заврались», — написал другой читатель.
Ранее Минэнерго призвало экономно использовать электроэнергию для отопления зданий, учитывая ее дефицит. При этом сообщалось, что массовых отключений электроэнергии в осенне-зимний период не будет.
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