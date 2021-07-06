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Бишкекчанам вырубают электричество, а на площади Ала-Тоо освещение горит днем

В Бишкеке на площади Ала-Тоо в здании «Илбирс» днем горит свет. Об этом 24.kg сообщил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. На площади Ала-Тоо в здании Илбирс днем горит свет
«Главное, говорят, что в Токтогульской ГЭС нет воды, а свет в государственном здании на улице Киевской в Бишкеке горит даже днем», — написал он.

«Бишкекчанам под предлогом ремонта электросетей вырубают свет на 5-10 часов, это фактически веерное отключение. А свет горит везде днем — фонари, освещение улиц. Заврались», — написал другой читатель.

Ранее Минэнерго призвало экономно использовать электроэнергию для отопления зданий, учитывая ее дефицит. При этом сообщалось, что массовых отключений электроэнергии в осенне-зимний период не будет.

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