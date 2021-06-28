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В новых автобусах в Бишкеке за проезд требуют 10 сомов

В новых автобусах в Бишкеке за проезд требуют 10 сомов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что повышенную оплату требуют в автобусах, курсирующих по маршрутам № 71 и 12.

«Мэрия не сообщала о повышении стоимости проезда», — отметил он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. В новых автобусах за проезд требуют 10 сомов

Напомним, на прошлой неделе на линии в Бишкеке вышли 50 новых автобусов марки Isuzu. 11 мая 2021 года между управлением городского транспорта и ОсОО «Эко Пассажирские перевозки» подписан меморандум о поставке 1 тысячи автобусов на 2021-2023 годы (аутсорсинг), а 4 июня — двусторонний договор.

2 июня в столице водители маршруток устроили забастовку и пять дней не выходили на линии. Они требовали повысить оплату за проезд. Мэрия пообещала решить вопрос до сентября, и даже внесла соответствующий проект постановления в Бишкекский городской кенеш.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/199081/
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