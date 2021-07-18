Мгновения жизни. Иссык-Куль и Ала-Арчинское ущелье

Лето в разгаре, как и сезон отпусков. На улице жарко, потому жители городов хотя бы на пару дней пытаются вырваться на природу — в горы, на Иссык-Куль или другие озера. Во время поездок многие не забывают делать фотографии и снимать видео, что позволяет нам создавать «Мгновения жизни».

Сначала выберемся из жаркого и пыльного Бишкека в горы, как сделал Мирбек Муратов. «Теплые ключи» от города недалеко, но зато прекрасные пейзажи и чистый воздух.

Еще одно популярное среди бишкекчан и не только летом место — Ала-Арчинское ущелье. Бакыт Шукуралиев нашел в нем березовую рощу и поделился сделанными там фотографиями.

Заглянем в район Бураны, недалеко от Токмака. Там провела время Назира Альмухамедова.

Теперь с помощью Азамата Исакова переместимся в Кегетинское ущелье, которое также является излюбленным местом отдыха бишкекчан.

Ни одно летнее, даже виртуальное путешествие не обходится без Иссык-Куля. Мы традицию нарушать не будем — фотографии озера сделал Эрик Абдрахманов.

«Вот такой закат я увидел в селе Сары-Булак Тюпского района. Вид на Кюнгей-Ала-Тоо», — рассказал о своей фотографии Владислав из Санкт-Петербурга.

Фото Владислава. Закат на Иссык-Куле

В завершение, и как напоминание о том, что позволяет делать нашу рубрику, — дорога на перевал Тоо-Ашуу. По ней путешествовал Абазбек Рашидов.

Фото Абазбека Рашидова. На перевал Тоо-Ашуу

Надеемся, наше фотопутешествие по республике не оставило вас равнодушными. Если вам тоже есть что показать или хочется рассказать о любимых местах, то сделать это довольно просто.

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