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Мгновения жизни. Игры облаков и Белогорское ущелье

Многие наверняка уже в отпуске и отправились либо на Иссык-Куль, либо в горы, чтобы сбежать от жары, накрывшей Чуйскую долину. Кто же так и не выбрался из города может присоединиться к нашему виртуальному путешествию по Кыргызстану.

Начнем путь в Бишкеке, полюбовавшись на закат, который запечатлел Эрик Абдрахманов.

Эрика Абдрахманова
Фото Эрика Абдрахманова. Закат в Бишкеке

Белогорское ущелье прекрасно не только пейзажами, но и водопадом, ради которого многие преодолевают десятки километров. Как и Евгений Липкин, поделившийся с нами своими фотографиями.

В Кегетинское ущелье нас позвал Азамат Исаков. Кстати, туда он добрался на велосипеде. Так что можно совместить приятное с полезным.

Наш постоянный автор Владислав Ногай сделал серию снимков с облаками, которыми можно любоваться бесконечно.

Завершим путешествие далеко на юге республике — в Кара-Кульджинском районе Ошской области. В живописной местности Алайку побывал Бактыяр Сагымбаев.

Надеемся, наше путешествие по Кыргызстану доставило вам приятные минуты наслаждения прекрасными пейзажами. Кстати, стать автором рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/198461/
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