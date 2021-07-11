Мгновения жизни. Игры облаков и Белогорское ущелье

Многие наверняка уже в отпуске и отправились либо на Иссык-Куль, либо в горы, чтобы сбежать от жары, накрывшей Чуйскую долину. Кто же так и не выбрался из города может присоединиться к нашему виртуальному путешествию по Кыргызстану.
Начнем путь в Бишкеке, полюбовавшись на закат, который запечатлел Эрик Абдрахманов.
Белогорское ущелье прекрасно не только пейзажами, но и водопадом, ради которого многие преодолевают десятки километров. Как и Евгений Липкин, поделившийся с нами своими фотографиями.
В Кегетинское ущелье нас позвал Азамат Исаков. Кстати, туда он добрался на велосипеде. Так что можно совместить приятное с полезным.
Наш постоянный автор Владислав Ногай сделал серию снимков с облаками, которыми можно любоваться бесконечно.
Завершим путешествие далеко на юге республике — в Кара-Кульджинском районе Ошской области. В живописной местности Алайку побывал Бактыяр Сагымбаев.
Надеемся, наше путешествие по Кыргызстану доставило вам приятные минуты наслаждения прекрасными пейзажами. Кстати, стать автором рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий.
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