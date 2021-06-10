В Бишкеке на улице Анкара засыхают деревья и газоны

В Бишкеке засыхают деревья и газоны на улице Анкара. Об этом в социальных сетях сообщают горожане.

По их словам, воды нет от микрорайона «Тунгуч» до улицы Валиханова.

«Дубы больны, как обычно, бутафорские арыки, по которым никогда не текла и не потечет вода. Арыки стали местом сброса мусора. Полив не идет, за деревьями никто не смотрит. Сделайте уже что-нибудь», — пишут бишкекчане.

Ранее в МП «Бишкекзеленхоз» рассказали, что воды для полива не хватает.

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