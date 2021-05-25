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Агент 024

Ужасные условия: детская больница в Бишкеке нуждается в срочном ремонте

Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи в Бишкеке нуждается в срочном ремонте. Об этом 24.kg сообщила Зумрият Резаханова. Женщина прислала фотографии, снятые в палате одного из отделений.

«Помнится, что кто-то выделял средства на строительство нового корпуса, но ничего так и не построили. Наши дети лечатся в ужасных условиях, и врачи работают в этих же ужасных условиях. Обшарпанные палаты и дети. Ужасное зрелище. Когда же наконец-то у нас будет по-другому, как у людей? Места нет дышать, двигаться, жить и выздоравливать. Как можно вот здесь выздороветь? Неужели руководители это не видят?» — возмутилась она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/195032/
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