13:37
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Агент 024

В селе Беловодском вандалы осквернили могилы на кладбище

На христианском кладбище в селе Беловодском вандалы осквернили несколько могил. Видео, снятое очевидцами на месте происшествия, появилось в Сети.

«Металлические надгробья рушат и пытаются сдать на металл. Ломают, пинают их. Куда смотрит администрация села? Что здесь творится?!» — возмущается автор ролика.

По словам женщины, в нарушение всех норм рядом с кладбищем начали строить дома. По ее мнению, к краже металлических надгробий могут быть причастны жители этих новостроек.

Напомним, в марте нечто похожее происходило на кладбище в Московском районе Чуйской области. Тогда четверо парней были задержаны милицией за то, что они украли кладбищенские ограждения и сдали их на металлолом.

16 апреля жители села Ленинского пожаловались на то, что на местном погосте играют дети и пасется скот.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/190641/
просмотров: 437
Версия для печати
Материалы по теме
На кладбище в селе Ленинском пасется скот и играют дети
По Бишкеку ездит праворульная машина, по документам имеющая левый руль
Сами виноваты. Мэрия Бишкека ответила на жалобы горожан, живущих по улице Фере
Открыть ворота дома теперь невозможно: так устанавливают новые бордюры в Бишкеке
Даканса! В Бишкеке парень совершил акт вандализма, потушив Вечный огонь
Не пройти. На огромную лужу в центре столицы пожаловался бишкекчанин
Бишкекчане просят сделать остановку для транспорта на улице Байтика Баатыра
В Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева произошла авария
В Московском районе четверо парней украли кладбищенские ограждения
Почему «Тазалык» не убирает? На кучи мусора в парковой зоне жалуется горожанин
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Здание старого аэропорта в&nbsp;Бишкеке огораживают забором с&nbsp;колючей проволокой Здание старого аэропорта в Бишкеке огораживают забором с колючей проволокой
Освобождение Райымбека Матраимова: реакция пользователей соцсетей Освобождение Райымбека Матраимова: реакция пользователей соцсетей
Иссык-кульский корень. На&nbsp;главу Минздрава написали заявление в&nbsp;прокуратуру Иссык-кульский корень. На главу Минздрава написали заявление в прокуратуру
Бизнес
Улучшение 4G&nbsp;LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев Улучшение 4G LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
19 апреля, понедельник
13:27
Делимитация границ. Камчыбек Ташиев приехал на встречу с жителями Савая Делимитация границ. Камчыбек Ташиев приехал на встречу...
13:27
Клуб генералов Кыргызстана выступил за ужесточение наказания за ала качуу
13:11
В селе Беловодском вандалы осквернили могилы на кладбище
13:00
Взятка $50 тысяч. Потерпевший отказался от претензий
12:58
Двое кыргызстанцев задержаны в Алматы с крадеными телефонами