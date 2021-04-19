В селе Беловодском вандалы осквернили могилы на кладбище

На христианском кладбище в селе Беловодском вандалы осквернили несколько могил. Видео, снятое очевидцами на месте происшествия, появилось в Сети.

«Металлические надгробья рушат и пытаются сдать на металл. Ломают, пинают их. Куда смотрит администрация села? Что здесь творится?!» — возмущается автор ролика.

По словам женщины, в нарушение всех норм рядом с кладбищем начали строить дома. По ее мнению, к краже металлических надгробий могут быть причастны жители этих новостроек.

Напомним, в марте нечто похожее происходило на кладбище в Московском районе Чуйской области. Тогда четверо парней были задержаны милицией за то, что они украли кладбищенские ограждения и сдали их на металлолом.

16 апреля жители села Ленинского пожаловались на то, что на местном погосте играют дети и пасется скот.

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