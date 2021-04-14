Пробки в Бишкеке. Водители просят настроить светофор на улице Токомбаева

В Бишкеке просят настроить светофор на перекрестке улиц Токомбаева и Байтика Баатыра. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Огромные пробки в северном и южном направлении образуются из-за того, что зеленый свет горит менее 20 секунд. Пешеходы не успевают перейти дорогу, машины не успевают свернуть направо. Из-за этого все нарушают Правила дорожного движения, создаются аварийные ситуации», — написал он.

Читатель интересуется, почему городские власти не реагируют на многочисленные жалобы со стороны пешеходов и водителей.

«Это же несложно — отрегулировать светофор», — отметил он.

Ранее читатели жаловались, что зеленый сигнал светофора горит слишком мало.

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