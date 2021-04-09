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Агент 024

На Южной магистрали в Бишкеке зеленый свет горит мало, люди не успевают пройти

На перекрестке Южной магистрали и улицы Байтика Баатыра на зеленый сигнал пешеходного светофора отведено слишком мало времени. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Люди не успевают перейти проезжую часть полностью. Они вынуждены останавливаться на середине либо бежать, но это очень тяжело пожилым людям и тем, кто с детьми. Все они идут гулять в парковую зону», — написал он.

Горожанин просит увеличить время работы зеленого сигнала пешеходного светофора.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/189305/
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