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Агент 024

Демонтаж павильонов в 6-м микрорайоне Бишкека. Торговцы вышли на митинг

В 6-м микрорайоне Бишкека прошел митинг торговцев против сноса павильонов, в которых они работают. Об этом 24.kg сообщил один из предпринимателей.

По его словам, городские власти планируют разбить сквер на пересечении улиц Юнусалиева и Сухэ-Батора.

«Однако утвержденного проекта сквера нет, только эскиз. У нас там торговые точки, которые существуют уже 15 лет. В 2018 году акимиат Октябрьского района обязал нас привести магазины в надлежащий вид, мы взяли кредиты, в общем до 1 миллиона сомов. В декабре прошлого года мы, как всегда, подали документы в акимиат на продление своей работы, но ответа не получили. Городские власти не уведомили нас заранее, что будут строить сквер, не было соглашения о расторжении договоров», — рассказал мужчина.

По его словам, сегодня сотрудники мэрии начали демонтаж магазинов, времени на сборы не дают. Жильцы против, чтобы там был сквер, там и так есть зеленая зона.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/189213/
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