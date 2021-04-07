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Сюжет: Проблемные маршрутки

Езда по встречке. В Бишкеке водители маршруток вновь нарушают ПДД

Читатели присылают 24.kg видео с нарушителями Правил дорожного движения.

В Бишкеке на перекрестке улиц Юнусалиева и Ахунбаева водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения, проехал стоп-линию и повернул направо со второй полосы.

По встречке постоянно ездят и на улице Асаналиева.

Ехал не по правилам по односторонней улице Логвиненко очередной водитель.

Другой автовладелец нарушил ПДД на улице Панфилова.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/189061/
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