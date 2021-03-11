Строительство многоэтажки в микрорайоне № 6. Фирма утверждает, что все законно

В микрорайоне № 6 Бишкека на месте футбольного поля хотят построить девятиэтажный дом. В строительной компании «БСК Капитал Групп» утверждают, что действуют законно.

«Земельный участок официально выделен под строительство многоэтажного жилого дома на основании мирового соглашения, заключенного между мэрией столицы и ОсОО «Мер ЛТД» и утвержденного определениями суда от 27 декабря 2001 года и от 30 января 2009-го. Договор аренды участка на 49 лет заключен в сентябре 2009 года. «БСК Капитал Групп» имеет весь пакет необходимых документов на объект капитального строительства: архитектурно-планировочные, инженерно-технические условия, положительное заключение государственной экспертизы, договор о совместной деятельности с арендатором земельного участка, правоустанавливающие документы на земельный участок», — сообщили 24.kg в компании.

В «БСК Капитал Групп» добавили, что футбольное поле на этом участке возведено незаконно и без согласия арендатора в 2017-м. «Также хотели разъяснить, что согласие жителей соседних домов не являлось основополагающим при получении компанией разрешительных документов. Мы исходили из того, что добрососедские отношения с жителями близлежащих домов для нас являются главным и приоритетным, и мы подготовили обязательство фирмы о благоустройстве современной спортивной площадки с мини-футбольным полем, в том числе и для них», — пояснили там.

В компании считают, что жители близлежащих домов, которые препятствуют строительству, несмотря на имеющиеся разрешительные документы, игнорируют законы страны.

Напомним, ранее читатель 24.kg сообщил, что жители домов в микрорайоне № 6 выступили против строительства многоэтажного дома на месте футбольного поля.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.