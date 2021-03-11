В микрорайоне № 6 на месте футбольного поля хотят построить многоэтажный дом

В микрорайоне № 6 Бишкека на месте футбольного поля хотят построить 9-этажный дом. Местные жители выступают против. Об этом 24.kg сообщил домком Руслан Таушев.

По его словам, сегодня строительная компания пригнала экскаватор, собрались ставить забор, хотя ранее жильцы собрали подписи, что несогласны со строительством.

«Приехали представители компании БСК «Капитал Групп», собрались жители. Вроде обещают завтра принести весь пакет документов», — отметил он.

Руслан Таушев добавил, что площадка расположена внутри микрорайона. «Рядом логопедический садик, четыре четырехэтажных дома и один девятиэтажный. Наши дети на ней играют. Футбольное поле здесь с советских времен», — отметил он.

Он добавил, что пару лет назад компания уже пыталась построить дом, но тогда у них было недостаточно документов. «Тогда мы отстояли, думали, что на этом все закончилось. Но они за это время собрали пакет документов. Когда узнали, собрали подписи жителей, что они против строительства. Обратились в прокуратуру. Вчера приезжали представители надзорного органа, Госархитектуры. Говорят, что у застройщика все документы в порядке. Хотя вышли домкомы и сказали, что это не их подписи стоят под согласием на строительство», — добавил Руслан Таушев.

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