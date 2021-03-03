В гостинице «Иссык-Куль» неизвестные демонтировали почти все окна. ФУГИ молчит

Неизвестные демонтировали практически все окна в гостинице «Иссык-Куль». Об этом 24.kg сообщил читатель.
«Это же делается не просто так? Любой прохожий не может прийти сюда и начать демонтировать окна здания. Гостиница и так находится в плачевном состоянии. Кто за это отвечает? Это, скорее всего, делается с подачи ФУГИ, гостиница вроде находится на его балансе», — написал читатель.
Ранее председатель Союза архитекторов Алымбек Абдраимов сказал 24.kg, что продлить жизнь уникальному комплексу поможет грамотно проведенная консервация.
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