В гостинице «Иссык-Куль» неизвестные демонтировали почти все окна. ФУГИ молчит

Неизвестные демонтировали практически все окна в гостинице «Иссык-Куль». Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, несколько дней подряд он замечал, что на территории гостиницы ходят неизвестные люди.

«Это же делается не просто так? Любой прохожий не может прийти сюда и начать демонтировать окна здания. Гостиница и так находится в плачевном состоянии. Кто за это отвечает? Это, скорее всего, делается с подачи ФУГИ, гостиница вроде находится на его балансе», — написал читатель.

Ранее председатель Союза архитекторов Алымбек Абдраимов сказал 24.kg, что продлить жизнь уникальному комплексу поможет грамотно проведенная консервация.

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