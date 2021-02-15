Новая брусчатка на улице Каралаева в Бишкеке уже разрушается

Новая брусчатка тротуара на улице Каралаева в Бишкеке разрушается. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Не прошло и года, а тротуар уже крошится и местами провалился. Можно ли проверить, сколько истратили денег на эти некачественные материалы?» — написал он.