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Агент 024

Новая брусчатка на улице Каралаева в Бишкеке уже разрушается

Новая брусчатка тротуара на улице Каралаева в Бишкеке разрушается. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Не прошло и года, а тротуар уже крошится и местами провалился. Можно ли проверить, сколько истратили денег на эти некачественные материалы?» — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/183397/
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