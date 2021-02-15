21:24, 15 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Новая брусчатка на улице Каралаева в Бишкеке уже разрушается
21:24, 15 февраля 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Новая брусчатка тротуара на улице Каралаева в Бишкеке разрушается. Об этом 24.kg сообщил читатель.
«Не прошло и года, а тротуар уже крошится и местами провалился. Можно ли проверить, сколько истратили денег на эти некачественные материалы?» — написал он.
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