17:42
USD 84.80
EUR 102.50
RUB 1.12
Агент 024

Посетители Чуйской областной больницы жалуются на грязь и антисанитарию

Посетители Чуйской областной больницы пожаловались на грязь и антисанитарию, которые, по их словам, царят в медицинском заведении. Соответствующий пост в Facebook опубликовала пользователь с ником Мустафина Мустафа.

«Это Чуйская областная больница! Она в плачевном состоянии. Элементарно нет урны, куда бы мусор выкинуть. На стенах паутина. Люди без масок и бахил, а на улице слякоть ужасная, везде грязь. Обидно за страну. Лучше бы школы и больницы строили, чем громадные бесполезные торговые центры», — подписала она опубликованные фотографии.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/182046/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Вблизи Бишкека обнаружили следы снежного барса
Забастовка водителей маршруток. На остановках Бишкека столпотворение
Еще один бишкекчанин пожаловался на смену избирательного участка без его ведома
Бишкекчанина отправили голосовать не на его избирательный участок
Избиратель из Джалал-Абадской области нашла себя на Иссык-Куле
Жители «Аламедина-1» просят мэрию построить сквер в микрорайоне
В Бишкеке машина вылетела на тротуар, врезалась в придорожный столб и кафе
Бишкекчанин просит убрать разбитую машину, оставленную на улице Абая
Сотрудники Аламединского РУВД устроили себе незаконную парковку
Большое скопление патрульных машин в Бишкеке напугало горожан. Что это было?
Популярные новости
Мгновения жизни. Курпсайская ГЭС и&nbsp;озеро Ала-Коль Мгновения жизни. Курпсайская ГЭС и озеро Ала-Коль
Чудаки парковки. Водители оставляют машину там, где хотят, а&nbsp;не&nbsp;где разрешено Чудаки парковки. Водители оставляют машину там, где хотят, а не где разрешено
Ограждение парковочных мест в&nbsp;&laquo;Асанбае&raquo;. Мэрия ответила бишкекчанину Ограждение парковочных мест в «Асанбае». Мэрия ответила бишкекчанину
Летевшие из&nbsp;Турции кыргызстанцы застряли в&nbsp;аэропорту Алматы Летевшие из Турции кыргызстанцы застряли в аэропорту Алматы
Бизнес
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
2 февраля, вторник
17:32
Профильный комитет утвердил состав и структуру правительства Профильный комитет утвердил состав и структуру правител...
17:24
Посетители Чуйской областной больницы жалуются на грязь и антисанитарию
17:22
Споры вокруг хиджаба. У чиновников просят ответа, в чем девочкам ходить в школу
17:20
Скандал с радиочастотами. Задержан экс-директор Госагентства связи
17:15
Очень много заданий. Депутат пожаловалась министру на сложности онлайн-обучения