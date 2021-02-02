Посетители Чуйской областной больницы жалуются на грязь и антисанитарию

Посетители Чуйской областной больницы пожаловались на грязь и антисанитарию, которые, по их словам, царят в медицинском заведении. Соответствующий пост в Facebook опубликовала пользователь с ником Мустафина Мустафа.

«Это Чуйская областная больница! Она в плачевном состоянии. Элементарно нет урны, куда бы мусор выкинуть. На стенах паутина. Люди без масок и бахил, а на улице слякоть ужасная, везде грязь. Обидно за страну. Лучше бы школы и больницы строили, чем громадные бесполезные торговые центры», — подписала она опубликованные фотографии.