Очередь из фур в четыре километра скопилась на границе с Казахстаном

Водители большегрузов вновь жалуются на огромные очереди на границе с Казахстаном. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, только на КПП «Ак-Тилек» стоят 155 грузовиков, длина очереди — около четырех километров. «Ситуация схожа с блокадой конца 2017 года после заявлений Алмазбека Атамбаева», — пишет читатель.

Вчера водители жаловались, что перед КПП «Ак-Тилек» снова очередь из грузовых фур, она достигала 1,5 километра в длину. В Пограничной службе заявляли, что пункты пропуска на границе с Казахстаном функционируют в штатном режиме, никаких ограничений со стороны Кыргызстана нет.

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