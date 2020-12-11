Очередь из фур в четыре километра скопилась на границе с Казахстаном

Водители большегрузов вновь жалуются на огромные очереди на границе с Казахстаном. Об этом 24.kg сообщил читатель.
Вчера водители жаловались, что перед КПП «Ак-Тилек» снова очередь из грузовых фур, она достигала 1,5 километра в длину. В Пограничной службе заявляли, что пункты пропуска на границе с Казахстаном функционируют в штатном режиме, никаких ограничений со стороны Кыргызстана нет.
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