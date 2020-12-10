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Агент 024

На границе с Казахстаном снова многокилометровые очереди из грузовых авто

Перед КПП «Ак-Тилек» снова очередь из грузовых фур, она достигает полутора километров. Об этом 24.kg сообщил член Ассоциации международных автомобильных перевозчиков КР Сергей Голинко.

По его словам, за последние 10 часов колонна продвинулась на 400 метров (проехало около 20 фур).

«Это при том, что из-за отсутствия грузов в Кыргызстане в направлении России сейчас около 70 процентов грузовых авто идут пустыми — без оформления документов на груз. Подобная ситуация наблюдается и на КПП «Чалдовар» и «Трудовик». Очередь растет, срываются поставки товаров к новогодним праздникам. Правительство знает, но вопрос пока не решается», — рассказал он.

Еще один читатель 24.kg тоже пожаловался на огромные пробки на границе с Казахстаном. «Каждый переход границы Кыргызстана и Казахстана — пытка водителя на выживание. Очередь достигает десятка километров, у многих заканчивается топливо и продукты. Создается впечатление, что пограничники намеренно создают очереди», — отметил мужчина.

В пресс-службе ГПС 24.kg сказали, что предоставят информацию в ближайшее время.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/176276/
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