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Агент 024

Кримавторитету Камчи Кольбаеву устроили пышную встречу в колонии № 47

Криминального авторитета встретили в колонии № 47 с песнями и застольем. Видео опубликовали в соцсетях.

Отмечается, что для заключенных накрыли стол, приготовили плов и боорсоки. Встречу провели на стадионе, который находится на территории колонии.

Один из заключенных исполнил песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».

Камчи Кольбаева задержали 21 октября. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР. Решением Первомайского районного суда кримавторитета водворили в СИЗО ГКНБ до окончания следствия.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/172574/
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