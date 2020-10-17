У жильцов многоэтажки в Бишкеке нет отопления. Вице-мэр обещает разобраться

У жильцов многоэтажного дома на улице Скрябина в Бишкеке до сих пор нет отопления. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, проблема повторяется из года в год.

«Каждый год у всех подача отопления начинается вовремя, а в нашем доме, как всегда, его нет. После того как приехали люди из БТС и переустановили нам автоматический датчик подачи, начались проблемы: перебои с горячей водой, отоплением. Мы уже устали, перерасчет нам не делают», — рассказала бишкекчанка.

Вице-мэр столицы Виктория Мозгачева сказала 24.kg, что постарается разобраться в ситуации и помочь жильцам многоэтажки.

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