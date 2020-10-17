12:06
USD 81.80
EUR 95.74
RUB 1.05
Агент 024

У жильцов многоэтажки в Бишкеке нет отопления. Вице-мэр обещает разобраться

У жильцов многоэтажного дома на улице Скрябина в Бишкеке до сих пор нет отопления. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, проблема повторяется из года в год.

«Каждый год у всех подача отопления начинается вовремя, а в нашем доме, как всегда, его нет. После того как приехали люди из БТС и переустановили нам автоматический датчик подачи, начались проблемы: перебои с горячей водой, отоплением. Мы уже устали, перерасчет нам не делают», — рассказала бишкекчанка.

Вице-мэр столицы Виктория Мозгачева сказала 24.kg, что постарается разобраться в ситуации и помочь жильцам многоэтажки.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/169701/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкектеплоэнерго снизило градус подачи тепла горожанам
В Бишкектеплосети ответили, почему у жителей вместо горячей текла холодная вода
Бишкектеплосеть подключила к отоплению 97 процентов жилых домов
В Караколе резко похолодало: в городе дали отопление
Жители микрорайона «Кок-Джар» жалуются на отсутствие отопления
Более 4,2 миллиона сомов задолжали бишкекчане за отопление
Куда звонить в случае проблем с отоплением в Бишкеке
Школы и детсады в Бишкеке решили не подключать к отоплению
Центральную часть Бишкека начали подключать к отоплению
Отопление в Бишкеке начнется 9 октября. Решение мэрии
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;владельцев пансионатов дружинники собирают деньги На Иссык-Куле с владельцев пансионатов дружинники собирают деньги
В&nbsp;Бишкеке столкнулись шесть автомобилей В Бишкеке столкнулись шесть автомобилей
Сооронбай Жээнбеков и&nbsp;Канат Исаев совершили жума-намаз в&nbsp;&laquo;Джале&raquo; Сооронбай Жээнбеков и Канат Исаев совершили жума-намаз в «Джале»
На&nbsp;улице Тыныстанова в&nbsp;Бишкеке ставят павильоны. Жители недовольны На улице Тыныстанова в Бишкеке ставят павильоны. Жители недовольны
Бизнес
Как суды и&nbsp;следователи российского бизнесмена &laquo;кошмарят&raquo; Как суды и следователи российского бизнесмена «кошмарят»
Почему пульсоксиметр должен быть в&nbsp;каждой аптечке и&nbsp;где его купить? Почему пульсоксиметр должен быть в каждой аптечке и где его купить?
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
Открытие отделения &laquo;Халык Банка&raquo; в&nbsp;Таласе Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе
17 октября, суббота
12:05
ФК «Алай» вышел в полуфинал Кубка Кыргызстана по футболу ФК «Алай» вышел в полуфинал Кубка Кыргызстана по футбол...
11:50
У жильцов многоэтажки в Бишкеке нет отопления. Вице-мэр обещает разобраться
11:36
Для реконструкции зоопарка в Караколе нужен $1 миллион
11:32
«Реформа» требует роспуска партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан»
11:26
И. о. президента советуют издать указ о конфискации незаконно нажитого имущества