Выборы-2020. В Бишкеке снова массово подвозят избирателей по форме № 2

В участковых избирательных комиссиях, расположенных на территории Бишкека, продолжается массовая регистрация избирателей по форме № 2. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Согласно данным ТИК, только за 14 дней на четырех участках Бишкека зарегистрировали приехавших из сел 1 тысячу 637 человек.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова сообщила в Facebook, что в Бишкеке на 17 сентября по форме № 2 зарегистрировали более 128 тысяч избирателей.

Отметим, что 19 сентября, согласно закону, — последний день, когда по форме № 2 можно изменить избирательный адрес.

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет. Однако подвоз избирателей и регистрация на другом участке при наличии формы № 2 и биометрических данных законом не карается.

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