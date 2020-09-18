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Агент 024

Промазали. Мостик через арык в микрорайоне «Джал» установили рядом с аллеей

В микрорайоне «Джал» установили мостик через арык на тротуаре, ведущем к остановке, в двух метрах от нужного места. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Мы очень рады, что благоустраивают наш микрорайон. Только очень хочется узнать, кто делал аллею на остановке в «Верхнем Джале»? Или не там переход сделали, или мостик не там положили», — написала она.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Тротуар в микрорайоне «Джал»

«Как подходить к остановке пожилым людям или с колясками, с маленькими детьми? Я все думала, что мостик перенесут. Но уже прошло больше месяца», — сообщила читательница.

Ранее известный российский видеоблогер и журналист Илья Варламов, побывавший в Бишкеке, раскритиковал власти города.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/165563/
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