Недоступная среда. ЛОВЗ жалуются на условия в столичном ЦОН

В ЦОН в микрорайоне № 12 Бишкека нет пандусов, а гражданина с инвалидностью просят подняться на второй этаж для получения документа. Об этом в Facebook сообщил активист Оскар Райс.

Он выложил видео Азамата Черикчиева, который приехал в Центр обслуживания населения для получения документа, а его попросили подняться на второй этаж, при этом видя, что человек сидит в инвалидной коляске, а пандуса нет. На просьбу же посетителя с инвалидностью, чтобы сотрудник спустился к нему, его отправили к начальнику.

«Доколе будет такое отношение в нашем государстве? Когда будут создавать равные условия? Ведь можно было отнестись к данной ситуации по-человечески!» — отметил Оскар Райс.

Активист напомнил, что Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН по защите людей с инвалидностью.

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