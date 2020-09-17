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Надземный переход возле рынка «Мадина». Заляпанные окна, пыль и грязный пол

На грязь в надземном переходе возле рынка «Мадина» пожаловалась в Facebook бишкекчанка Евгения Мартьянова.

Она отметила, что, похоже, его никогда не мыли. «Грязища, пылища, стекла заляпанные, пол затоптанный. Помойка. Ну да, действительно, а зачем его мыть? Бишкекчане у нас живучие, все стерпят», — написала она.

Евгения Мартьянова добавила, что и лифты, за которые отдали много денег, так и не работают, стоят под замком.

Напомним, переход открыли в декабре 2017 года. Ранее читатели неоднократно жаловались на закрытый замок и неработающий лифт.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/165524/
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