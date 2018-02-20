Лифт у надземного перехода в Бишкеке вновь закрыли. Виноваты школьники

Надземный переход с лифтом, построенный возле рынка «Мадина» для удобства бишкекчан, не используется на сто процентов, сообщил читатель ИА «24.kg».

«Есть старики, бабушки, люди с ограниченными возможностями, беременные. Для них лестница — адское мучение. Замок, висящий на входе к лифту, открывается редко. Просим как-то повлиять на это», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Управлении капительного строительства, лифт работает, но вчера оборудование пришлось отключить. «У нас ведется видеофиксация. Просмотрели: целый день детвора, школьники катались в лифте и нагадили ночью. Пришлось все мыть, проветривать. Сегодня специалисты поехали на место для подключения. Лифт работает круглосуточно», — рассказалив ведомстве.

Переход открыли в декабре 2017-го.

В УКС отметили, что пока за надземный переход отвечает подрядчик. Готовятся документы, чтобы к концу месяца передать эксплуатацию МП «Тазалык».

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