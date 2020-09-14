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Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. На баннере партии «Кыргызстан» опять нашли ошибку

Партия «Кыргызстан» решила побить собственные рекорды по количеству ошибок, которые очевидцы наблюдают на ее агитационных материалах. На этот раз на баннере политической организации появилась буква F, сообщают читатели 24.kg.

По их данным, на одном из плакатов в названии вместо буквы «Г» латинская F.

из интернета
Фото из интернета. Ошибка на баннере партии «Кыргызстан»

На этой же растяжке фотографии кандидатов в депутаты. Там, где изображен глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров, который, кстати, не баллотируется в Жогорку Кенеш, стоит надпись Шаршенбек Абдыкеримов.

Спустя сутки некорректную подпись убрали. А F поменяли на «Г». Фото Айтмамата Назарова залепили лого политобъединения.

из интернета
Фото из интернета. Одну ошибку исправили, другую не заметили

Ранее партия «Кыргызстан» издала календарь без 31 декабря.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/165022/
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