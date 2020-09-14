Выборы-2020. На баннере партии «Кыргызстан» опять нашли ошибку

Партия «Кыргызстан» решила побить собственные рекорды по количеству ошибок, которые очевидцы наблюдают на ее агитационных материалах. На этот раз на баннере политической организации появилась буква F, сообщают читатели 24.kg.

По их данным, на одном из плакатов в названии вместо буквы «Г» латинская F.

Фото из интернета. Ошибка на баннере партии «Кыргызстан»

На этой же растяжке фотографии кандидатов в депутаты. Там, где изображен глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров, который, кстати, не баллотируется в Жогорку Кенеш, стоит надпись Шаршенбек Абдыкеримов.

Спустя сутки некорректную подпись убрали. А F поменяли на «Г». Фото Айтмамата Назарова залепили лого политобъединения.

Фото из интернета. Одну ошибку исправили, другую не заметили

Ранее партия «Кыргызстан» издала календарь без 31 декабря.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 политорганизаций.