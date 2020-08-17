В Парке здоровья установили туалет с прозрачными стенами. Бишкекчане смущены

В Бишкеке в новом Парке здоровья установлен туалет со стеклянными стенами. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, санузел в зеленой зоне хороший. «Но в вечернее время все, как в аквариуме», — написал он. Горожане считают, что смелость чиновников мэрии, одобривших прозрачные стены в общественной уборной, — излишняя креативность.

Фото читателя 24.kg. Туалет с прозрачными стеклами в новом Парке здоровья

Площадь нового парка составляет более восьми гектаров. В нем расположены спортивные площадки, велосипедные дорожки, амфитеатр на 300 мест, а также медпункт. На сегодня все работы завершены, в ближайшее время парк будет сдан в эксплуатацию. Президент Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить ему имя студентки Медакадемии Адинай Мырзабековой. Она работала добровольцем во временном стационаре, организованном в отеле Discovery. По предварительным данным Минздрава, девушка скончалась от двусторонней пневмонии. Она посмертно награждена медалью «Эрдик».

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